Ezanlar yeniden yükseliyor! Hatay'da 136'ncı cami dualarla ibadete açıldı

Bu seferberlik kapsamında şu ana kadar 136'ncı camimizi de hizmete açmış oluyoruz. Bunun yanında 51 Kur'an kursumuzu ve 13 gençlik merkezimizi de hizmete aldık. Tabii bugün açmış olduğumuz camimizin bizim açımızdan şöyle bir önemi de var. Burası, deprem sonrası konut alanı olarak belirlediğimiz, planladığımız, daha sonra inşaatına başladığımız ve devamında vatandaşlarımızı yerleştirdiğimiz, şehrin çeperinde bulunan bir bölgedir. Toplu konut alanıdır. Bu toplu konut alanında bizler konutları, iş yerlerini, okulları ve altyapıyı yaptıktan sonra şimdi çok şükür camilerimizi de yaptık ve hizmete açtık. Bu camimiz bölgemizde vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Ben bugün açmış olduğumuz, 136'ncı camimiz olan Hazreti Hasan Camii'nin başta Orhanlı Mahallemize, Defne ilçemize, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.