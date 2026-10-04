Ezanlar yeniden yükseliyor! Hatay'da 136'ncı cami dualarla ibadete açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Defne ilçemiz Orhanlı Mahallesi'ndeki 136'ncı camimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Asrın felaketiyle beraber maalesef camilerimiz ve dini tesislerimiz de önemli ölçüde zarar gördü. 6 Şubat tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın pek tanık olmadığı bir inşa ve imar çalışmasına başlamıştık. Bu çalışmalar çerçevesinde bir taraftan konutlarımızı, iş yerlerimizi, eğitim kurumlarımızı, sağlık tesislerimizi ve altyapımızı yaparken, diğer taraftan tarihi eserlerimizin yeniden ihya edilmesi için çalıştık. Özellikle vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın toplandığı, ezanların yükseldiği, omuz omuza saf tutulup el açılarak Allah'a yakarıldığı camilerimizin yeniden yapılmasıyla ilgili de büyük bir seferberlik başladı.