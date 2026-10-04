Türkiye’nin gündemine oturan gençten net mesaj! ‘Ben artık iflah olmam'
Hatay’da depremin ardından evinden çıkmayarak sanal aleme kapanan ve yaşam tarzıyla Türkiye’de gündem olan Barış Özbay, tedaviyi kabul etmeyerek hayatına devam ettiğini söyledi. Üzerindeki “Ben artık iflah olmam!” yazılı tişörtle kendisini merak edenlere mesaj veren Özbay, telefonunun şarjı bittiğinde duvarı izleyerek vakit geçirdiğini ve “Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum” diyerek hayatına müdahale edilmesini istemediğini söyledi.