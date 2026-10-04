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Yaşam Aman dikkat herkesin başına gelebilir! Sahte servis sitesiyle vatandaşları tuzağa düşürdüler
Yaşam

Aman dikkat herkesin başına gelebilir! Sahte servis sitesiyle vatandaşları tuzağa düşürdüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İnternet üzerinden yetkili servis ararken neden dikkatli olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Ankara’nın Keçiören ilçesinde kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan 2 şüphelinin, kurdukları internet sitesi ve göstermelik dükkanla vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü.

Ankara’da beyaz eşya tamiri için internetten servis arayan vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

 

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde iki şahıs, kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan bir internet sitesi kurdu ve göstermelik bir dükkan kiralayarak tabela astı. Şahıslar, kendilerine gelen çağrılar üzerine evlere bakım yapmaya gitti. Gittikleri evlerde tamir yapmayan şahıslar, söyledikleri miktardan fazla para istedi. İhbar üzerine emniyet mensupları çalışma başlattı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu, F.T. ve E.S. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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