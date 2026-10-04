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Otomotiv
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İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

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İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Otomotiv sektöründe ekim ayı ile birlikte taşlar yerinden oynarken, markaların açıkladığı yeni liste fiyatları ve kampanyalar tüketicileri bayilere akın ettiriyor. Döviz kuru ve satış hedeflerine bağlı olarak bazı modellerde cazip pazarlık seçenekleri doğarken, farklı segmentlerde çok sayıda sıfır aracın 2 milyon TL civarında konumlandığı görülüyor. Listede en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkan Dacia Sandero 1 milyon 390 bin TL'lik kampanyalı etiketiyle dikkat çekerken, bütçesini düşünen vatandaşlar bu fırsatı kaçırmamak için sıraya girdi.

#1
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Otomobil piyasasında yılın son dönemine girilirken fiyat hareketliliği devam ediyor. Markaların ekim ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte sıfır otomobil almak isteyen tüketicilerin karşılaşacağı rakamlar da netleşti.

#2
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Döviz kurlarındaki hareketlilik, otomobile yönelik talebin seyri ve markaların satış hedefleri fiyatlara yansıyor. Bazı bayiler, satış adetlerini artırabilmek amacıyla liste fiyatları üzerinden farklı kampanyalar ve pazarlık seçenekleri sunabiliyor. Bu nedenle aynı model için uygulanacak nihai fiyat, kampanya ve bayi koşullarına göre değişebiliyor.

#3
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Ekim ayında açıklanan fiyatlar incelendiğinde, farklı segmentlerde çok sayıda otomobilin 2 milyon TL civarında veya altında konumlandığı görülüyor.

#4
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Ekim ayı fiyatlarına göre pahalıdan ucuza sıralanan modeller şöyle:

#5
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Alfa Romeo Junior Elettrica: 2 milyon 474 bin 300 TL

#6
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Honda Jazz Crosstar: 2 milyon 380 bin TL

#7
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Ssangyong Korando: 2 milyon 375 bin TL

#8
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit: 2 milyon 349 bin

#9
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 2 milyon 305 bin 800 TL

#10
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Peugeot E-208 GT 100 kW: 2 milyon 80 bin TL

#11
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 2 milyon 79 bin TL

#12
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Plus: 2 milyon 36 bin 700 TL

#13
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

SEAT Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1 milyon 985 bin TL

#14
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 965 bin TL

#15
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

TOGG V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 909 bin 48 TL

#16
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: 1 milyon 830 bin TL

#17
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 535 bin TL

#18
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 460 bin TL

#19
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Dacia Sandero: 1 milyon 390 bin TL

#20
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Ekim ayı listesinde en düşük fiyatlı model Dacia Sandero olarak öne çıkıyor. Modelin kampanyalı fiyatı 1 milyon 390 bin TL seviyesinde bulunuyor. Dacia'nın Sandero modeli için ekim ayında 70 bin TL'lik kampanya uygulandığı da bildiriliyor.

#21
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Sandero'yu 1 milyon 460 bin TL ile KIA Picanto, 1 milyon 535 bin TL ile Opel Corsa takip ediyor. Renault Clio 1 milyon 830 bin TL seviyesinde bulunurken, TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 TL'den listeleniyor.

#22
Foto - İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Sıfır otomobil piyasasında liste fiyatlarının yanı sıra kampanyalar da yakından takip ediliyor. Özellikle satış hedeflerinin yaklaştığı dönemlerde bayiler, stok ve model bazında farklı fiyat avantajları sunabiliyor. Bu nedenle araç almayı planlayanların liste fiyatının yanında kampanyalı fiyatı ve bayinin sunduğu ek avantajları da karşılaştırması gerekiyor.

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