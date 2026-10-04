İkinci el parasına sıfır otomobiller! Fiyatları gören, soluğu bayide alıyor

Otomotiv sektöründe ekim ayı ile birlikte taşlar yerinden oynarken, markaların açıkladığı yeni liste fiyatları ve kampanyalar tüketicileri bayilere akın ettiriyor. Döviz kuru ve satış hedeflerine bağlı olarak bazı modellerde cazip pazarlık seçenekleri doğarken, farklı segmentlerde çok sayıda sıfır aracın 2 milyon TL civarında konumlandığı görülüyor. Listede en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkan Dacia Sandero 1 milyon 390 bin TL'lik kampanyalı etiketiyle dikkat çekerken, bütçesini düşünen vatandaşlar bu fırsatı kaçırmamak için sıraya girdi.