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Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Genel Kurul Toplantısı için Belgrad’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında ilk olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 23:05:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

Yeni Akit  Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında ilk olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Şentop, yeni Meclisin ve yeni Hükûmetin kurulmasından dolayı tebrik etti.

Sırbistan ile hem Hükümetler hem de Parlamentolar düzeyindeki ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak süreceğine olan inancını dile getiren Şentop, iki ülke ilişkilerindeki gelişmeyle birlikte karşılıklı diplomasi trafiğinde de ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette 7 ayrı anlaşmanın imzalanmasının önemine işaret eden Şentop, bunlar arasında yer alan kimlikle seyahat anlaşmasının iki ülke kamuoyunda büyük ses getirdiğini söyledi. Şentop, “Anlaşmanın ülkemizdeki iç onay sürecini tamamladık. Sırbistan’da da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek” dedi.

İkili siyasi ilişkilerin gelişmesiyle birlikte ekonomik ve ticari iş birliğinin de geliştiğini kaydeden Şentop, Vucic’e, Türk yatırımcılara desteğinden ötürü teşekkür etti. Şentop, “Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesiyle ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar Dolara ulaştı. Bu yıl sonunda 2,5 milyar Dolar olması bekleniyor. Orta vadeli hedefimiz olan 5 milyar Dolara emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

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