  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan utanç görüntüsüne sert tepki! 'Yazıklar olsun size'
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan utanç görüntüsüne sert tepki! 'Yazıklar olsun size'

Yeniakit Publisher
2024-07-25 11:57:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan utanç görüntüsüne sert tepki! 'Yazıklar olsun size'

Bebek katili soykırımcı Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak dünyaya utanç görüntüsü veren ABD Temsilciler Meclisi üyelerine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sert tepki geldi.

ABD Kongresi'nde konuşan siyonist Netanyahu, konuşması süresince 58'i ayakta olmak üzere toplam 79 defa alkışlandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Netanyahu'nun katliamlarını alçakça alkışlamaları ABD'nin soykırım ortağı olduğunu bir kez daha dünyaya kanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da ADB Temsilciler Meclisi'nde bebek katilinin ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi.

"Yazıklar olsun size…"

Kurtulmuş tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajıyla gösterdi:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak 'ayakta alkışlayan' topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır.
Yazıklar olsun size…"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder
Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder

Dünya

Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder

Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti
Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti

Dünya

Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de katliam yaptılar
Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de katliam yaptılar

Dünya

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de katliam yaptılar

Filistinli yetkililerden Netanyahu açıklaması: Yalanlarla dolu
Filistinli yetkililerden Netanyahu açıklaması: Yalanlarla dolu

Dünya

Filistinli yetkililerden Netanyahu açıklaması: Yalanlarla dolu

Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına tepki

Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına tepki

Ayakta alkışlayanlar arasında o da vardı! Elon Musk'tan Netanyahu'ya 'zorlama' alkış!
Ayakta alkışlayanlar arasında o da vardı! Elon Musk'tan Netanyahu'ya 'zorlama' alkış!

Dünya

Ayakta alkışlayanlar arasında o da vardı! Elon Musk'tan Netanyahu'ya 'zorlama' alkış!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ARAP Dostlar

Hani Kuranı kerim ifadeiyle Yahudi ve Hrisyanlar birbirlerinin dostudur der Ya müslüman araplar ne?iş birliği içindeler kim bunlar?İbrahim anlaşmasını yapanlar olsa gerek!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23