TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan utanç görüntüsüne sert tepki! 'Yazıklar olsun size'

ABD Kongresi'nde konuşan siyonist Netanyahu, konuşması süresince 58'i ayakta olmak üzere toplam 79 defa alkışlandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Netanyahu'nun katliamlarını alçakça alkışlamaları ABD'nin soykırım ortağı olduğunu bir kez daha dünyaya kanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da ADB Temsilciler Meclisi'nde bebek katilinin ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi.

"Yazıklar olsun size…"

Kurtulmuş tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajıyla gösterdi:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak 'ayakta alkışlayan' topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır.

Yazıklar olsun size…"

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