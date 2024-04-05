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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 21:51:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bereketiyle donanmış bu mübarek gece, bizlere kulluk bilincimizin yanı sıra insanlığa karşı sorumluluklarımızı da hatırlatıyor. Bu gece vesilesiyle Rabbimden bizlere rahmet kapılarını açmasını, dualarımızı kabul etmesini ve Mescid-i Aksa'nın esaretten kurtulduğu o kutlu günü göstermesini niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

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