SON DAKİKA
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, Hocalı katliamı mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, Hocalı katliamı mesajı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, Hocalı katliamı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kardeş Azerbaycan halkına 34 yıl önce gerçekleştirilen korkunç Hocalı katliamının yıldönümünde bir anma mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, “Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34'üncü yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yâd ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, ‘Tek millet iki devlet’ ruhuyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyorum” ifadelerine yer verdi.

