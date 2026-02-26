TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, Hocalı katliamı mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, “Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34'üncü yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yâd ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, ‘Tek millet iki devlet’ ruhuyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyorum” ifadelerine yer verdi.