Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!

Brezilya’nın Río de Janeiro kentinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Marcelo Vasconcelos ve ailesi, aynı gün gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Yetkililer, olayın ardında herhangi bir suç bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Vasconcelos kuzeni en ufak iz bulana 1 milyon dolar (43 milyon TL) ödül vereceklerini duyurdu.

Ailenin kaybolduğu gün evde hiçbir zorlama veya iz bulunmazken, komşular ve yakın çevre, Vasconcelos ailesinin sabah rutinlerinden sonra bir daha görülmediğini aktardı. Polis, güvenlik kameralarını ve iletişim kaytlarını incelemeye aldı

Brezilya basını, olayın halk arasında spekülasyonlara yol açtığını, bazı iddiaların kaçırılma veya aile içi anlaşmazlıkla ilgili olabileceğini yazdı. Yetkililer, halkı panige kapılmamaları konusunda uyardı ve gelişmelerin takip edileceğini belirtti

Olayın detayları ve ailenin akıbetiyle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

