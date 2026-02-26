Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu! Ama bu sefer gol atmaya değil, kulüp yönetmeye gidiyor

  • İSTANBUL
Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki imparatorluğunu iş dünyasına taşıyor! Suudi Arabistan'da rekorları altüst etmeye devam eden Portekizli süperstar, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak kulübün yeni ortağı oldu. Real Madrid efsanesi, çok iyi bildiği topraklara bu kez "patron" sıfatıyla geri döndü!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'nın yüzde 25 hissesini satın aldı.

Suudi Arabistan ligi ekibi Al Nassr'da futbol kariyerini sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbola yaptığı yatırımları artırmaya başladı.

ALMEİRA'NIN YÜZDE 25'LİK HİSSESİ ARTIK ONUN

Portekizli süperstar, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın aldı. Kulüp, lider Racing Santander ve CD Castellon'un sırasıyla bir ve iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. La Liga'ya yükselme şansları hala oldukça yüksek.

İspanyol basınında gündem olan bu gelişmede, anlaşmanın mali detayları açıklanmadı.

"RONALDO, İSPANYA LİGLERİNİ İYİ TANIYOR"

Almeria başkanı Mohamed Al Khereiji, anlaşmayı doğruladı ve memnuniyetini dile getirdi. "Cristiano'nun kulübe yatırım yapmayı seçmesinden dolayı çok mutluyuz. İspanyol liglerini iyi tanıyor ve birinci takımdan akademiye kadar inşa ettiğimiz potansiyeli görüyor," dedi.

