Beşiktaş'ın yeni kalecisi hangi maçta sahaya çıkacak?
Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez'in hangi maçta görev yapacağı belli oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar onu görmek için çok kısa bir süre bekleyecek.
Mert Günok'un takımdan ayrılmasından sonra kaleci arayan Beşiktaş, İtalyan ekibi Roma'dan Devis Vasquez'i kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ancak bir mucize olmazsa Siyah-Beyazlılar'ın bu maddeyi aktif hale getirmesi beklenmiyor.
Henüz Beşiktaş'la maça çıkmayan Kolombiyalı eldivenin hangi karşılaşmada görev yapacağı ise netleşti. Kartal, cumartesi günü Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanında mücadele edecek.
Kartal, 4 Mart Çarşamba günü ise Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Devis Vasquez'in ilk karşılaşması da bu olacak... 1.95 boyundaki eldiven, iç sahada Siyah-Beyazlı taraftarlarla tanışacak. O maçta göstereceği performans ise şimdiden merakla bekleniyor.
