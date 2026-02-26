  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye teşekkür PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede! Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç 15 sağlık ve sivil savunma personeline 910 kurşun sıkmışlar Siyonist katillerin vahşet tescillendi Tarih belli oldu! Özgürlük ve Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu! Hipersavaş'ın büyük silahı 'yapay zeka' Sibirya soğukları İstanbul’u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor!
Gündem Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme
Gündem

Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme

Meksika’da kartel-ordu çatışmaları nedeniyle oğluyla birlikte mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, uçaktan yaptığı paylaşımla ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika’da yaşanan güvenlik krizinin ardından ülkeden ayrıldıklarını açıkladı. Özdemir, oğluyla birlikte uçaktan fotoğraf paylaşarak Türkiye’ye dönüş yolunda olduklarını duyurdu.

Meksika’da, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera’nın askeri operasyonda öldürülmesinin ardından birçok şehirde şiddet olayları yaşanmış, çatışmalar ülke gündeminin merkezine oturmuştu.

ÇATIŞMALAR SOKAKLARA TAŞMIŞTI

Özellikle Jalisco eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirilmişti. Yerel basına yansıyan haberlerde çok sayıda can kaybı olduğu belirtilmişti.

Bu süreçte Meksika’da bulunan Özdemir’in de güvenlik nedeniyle bir süre ülkeden ayrılamadığı öğrenilmişti.

“DESTEK OLANLAR DA OLDU, NEFRET KUSANLAR DA”

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür ederken, bazı kullanıcıların ise kendilerini hedef gösterdiğini söyledi.

Özdemir, özellikle bir sosyal medya kullanıcısının İspanyolca paylaşımlar yaparak kendilerini Meksika’daki kartellere hedef gösterdiğini öne sürdü. Bu durumu “sosyal medya kötücüllüğünün zirvesi” olarak nitelendirdi.

Gazeteci, Türkiye’ye dönüş yolunda olduklarını belirterek sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi
Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi

Dünya

Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi

Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! "Otellere ilişmediler şimdilik"
Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik”

Gündem

Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik”

55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm
55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm

Dünya

55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm

Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü
Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü

Dünya

Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23