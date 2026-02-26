Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika’da yaşanan güvenlik krizinin ardından ülkeden ayrıldıklarını açıkladı. Özdemir, oğluyla birlikte uçaktan fotoğraf paylaşarak Türkiye’ye dönüş yolunda olduklarını duyurdu.

Meksika’da, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera’nın askeri operasyonda öldürülmesinin ardından birçok şehirde şiddet olayları yaşanmış, çatışmalar ülke gündeminin merkezine oturmuştu.

ÇATIŞMALAR SOKAKLARA TAŞMIŞTI

Özellikle Jalisco eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirilmişti. Yerel basına yansıyan haberlerde çok sayıda can kaybı olduğu belirtilmişti.

Bu süreçte Meksika’da bulunan Özdemir’in de güvenlik nedeniyle bir süre ülkeden ayrılamadığı öğrenilmişti.

“DESTEK OLANLAR DA OLDU, NEFRET KUSANLAR DA”

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür ederken, bazı kullanıcıların ise kendilerini hedef gösterdiğini söyledi.

Özdemir, özellikle bir sosyal medya kullanıcısının İspanyolca paylaşımlar yaparak kendilerini Meksika’daki kartellere hedef gösterdiğini öne sürdü. Bu durumu “sosyal medya kötücüllüğünün zirvesi” olarak nitelendirdi.

Gazeteci, Türkiye’ye dönüş yolunda olduklarını belirterek sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.