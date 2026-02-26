Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!

Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim

Görüntülerde Putin'in, Mushaf-ı Şerif'i büyük bir hürmetle eline alıp öperek başına koyduğu anlar, Müslüman aleminin göğsünü kabarttı. Çeçenistan'da düzenlenen bir törende Kuran-ı Kerim'e sarılan Putin, İslam’ın barış ve kardeşlik dini olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.

Şura’dan İhlas’a: Putin Ayetlerle Konuştu

Sadece tazimle yetinmeyen Putin, katıldığı programlarda Kur’an ayetlerini bizzat seslendirdi. Putin'in şu ifadeleri videoda dikkat çekti:

Şura Suresi: "De ki: Tebliğime karşılık sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum...".

"De ki: Tebliğime karşılık sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum...". Nahl Suresi: "Şüphesiz Allah, sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir".

"Şüphesiz Allah, sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir". İhlas Suresi: Rus liderin İhlas Suresi'ni (Kul hüvallahü ehad...) tane tane okuması, küresel ölçekte bir İslami uyanışın işareti olarak yorumlandı.

"İslam Büyük Bir Dindir"

Bu Ramazan ayı, dünyanın dört bir yanında ilahi bir esintiyle yaşanıyor. Putin'in, "İslam büyük bir dindir" diyerek Rusya’daki Müslüman varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi, Batı’nın İslamofobik yaklaşımlarına tokat gibi indi.

Türkiye'de Kabe'de hacılar Hu der Allah ilahisinden sonra başlayan bu manevi uyanış, liderlerin Kur'an'a olan ilgisiyle birlikte dünyanın yeni bir hidayet çağına girdiğini müjdeliyor.