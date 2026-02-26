  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı! IMF'den ABD'ye uyarı! Kamu borcuna dikkat çektiler 26 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Şubat 1994: Tarık Buğra'nın vefatı (Edebiyatçı, Roman, Hikâye Yazarı) Rusya barışın önündeki en büyük engeli açıkladı ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını amaçlıyor Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme Trump'tan iki Müslüman Kongre üyesine tepki! Sınır dışı edilmelerini istedi Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!
Siyaset İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor
Siyaset

İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 tutuksuz sanığın yargılanmalarına devam edilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı.

Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

TUTUKLU SANIK BULUNMUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve farklı zamanlarda sanıkların tahliyesine karar verildi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLECEK

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. İzmir Adliyesi'nde görülecek olan duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra geçen günlerde İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da katılması bekleniyor.

Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon
Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon

Gündem

Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon

Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon
Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon

Gündem

Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon

Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme
Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme

Gündem

Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Kar

İnsan kınadığını kınadığınşeyin kendi başına gelmeden yaşamamafan ölmezmiş.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23