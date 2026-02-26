"Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da

  • İSTANBUL
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde bugün ABD ile gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, “Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile üçüncü tur görüşmeler için Cenevre'ye hareket etmeden önce Hindistan basınına açıklamalarda bulundu. Ülkesinin nükleer faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaya ve endişeleri gidermeye hazır olduklarını belirten Arakçi, “Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz. Bu bizim tutumumuz ve istediğimiz şeydir. Bu nedenle Cenevre’de üzerinde uzlaşılmış, adil ve dengeli bir çözüme ulaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Arakçi, geçen hafta yapılan ikinci tur görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayarak, “Bir tür karşılıklı anlayışa varmayı başardık. Sanırım bu anlayış temelinde bir anlaşma, bir mutabakat inşa edebiliriz” diye konuştu.

 

‘FÜZELERİMİZ SAVUNMA NİTELİĞİ TAŞIYOR’

12 gün süren savaştan birçok ders çıkardıklarını ve İran ordusunun göreve öncesinden daha hazır olduğunu aktaran Arakçi, “Biz hem savaş hem de barış seçeneğine tamamen hazırız” dedi.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füze geliştirdiği’ açıklamasıyla ilgili, “Bence kendisi sahte haberlere kurban gidiyor. Biz böyle füze geliştirmiyoruz. Füze menzilimizi kasıtlı olarak 2 bin kilometreyle sınırlı tuttuk. Bu sadece kendimizi savunmak içindir. Füzelerimiz savunma niteliği taşır. Sadece caydırıcılık amacıyla yapılmıştır ve kendimizi savunmamıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

 

ABD'nin, İran'ın çevresinde askeri yığınak yapmasına ilişkin ise Arakçi, şunları kaydetti:

“Çevremizde geniş bir askeri varlık oluşturmuş durumdalar. Eğer amaçları bizi tehdit ederek teslim olmamızı sağlamaksa böyle bir şey asla olmayacak. Bu kesin. Bu yıkıcı bir savaş olacak. Böyle bir koşulda, kimse için zafer olmayacaktır. ABD üsleri bölgenin farklı noktalarına dağılmış olduğundan, maalesef tüm bölge bu savaşa sürüklenebilir. Bu çok korkunç bir senaryo. Bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum.”

Arakçi, bölgede savaş isteyen tarafın İsrail olduğuna dikkat çekerek, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi İran ile savaşa sürüklemeye çalıştığının altını çizdi. Arakçi, “İsrail bunu tek başına yapamaz. Denediler, başarısız oldular. ABD'den yardım istediler. İçinde bulunduğumuz durumun, İsrail'in ABD'yi savaşa çekme planı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

