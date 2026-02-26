Karlar eridi, 30 metrelik şelale coştu!
Şırnak Beytüşşebap'ta havaların ısınmasıyla eriyen karlar, 30 metre yüksekliğindeki şelaleyi yeniden coşturdu.
Şırnak’ta kışın ardından yükselen sıcaklıklar dağlardaki kar örtüsünü çözmeye başladı. Aşağıdere köyünde 30 metre yükseklikteki şelale, havaların ısınmasının ardından karların erimesi ile coştu. Bölge halkının sürekli ziyaret ettiği şelale bu yıl erkenden coştu. Yüksek bölgelerde biriken kar kütleleri havaların ısınmasıyla beraber eriyince bölgede irili ufaklı şelalelerin de oluşmasını sağladı.