Gündem Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme
Gündem

Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında cuma günü ara karar açıklanacak

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı dava 5’inci haftasında sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı.

 

Mahkeme ara kararını açıklayacak

Dün görülen oturumda, 24 tutuklu sanığın avukatları savunma yapmaya başladı. Bugün ise savunmalar tamamlandı. Ayrıca, tutuksuz sanıkların avukatlarının da dava dosyasına ilişkin talepleri alındı. Heyet, avukatların savunmalar sırasında mahkeme heyetine sunduğu talepleri değerlendirmek ve ara kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Şubat Cuma gününe erteledi.

Can Baskan

Hepsi serbest kalacak. Burada not olarak kalsin
