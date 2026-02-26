  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum
Yerel

Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Burdur'da ilginç bir olay yaşandı. 20 yaşındaki genç, ehliyetinin zarfını açmak için çevirmede durdurulmayı bekledi. Çevirmede trafik polislerine zarfı açtıran genç, "Ehliyetimi alalı bir ay oldu. Bir aydır bu anı bekliyordum" dedi.

İlginç olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Serhat Çetin, 07 LU 343 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından genç sürücüye ehliyet sorulmasının ardından Serhat Çetin, bir aydır zarf içerisinde taşıdığı ehliyetini polis ekiplerine verdi. Ekipler tarafından zarf açılarak Serhat Çetin'in ehliyetinin ilk sorgusu yapıldı.

Serhat Çetin, çok mutlu olduğunu belirerek, "Ehliyetimi alalı bir ay oldu. Bir aydır bu anı bekliyordum. Bu ehliyeti zarfla birlikte yanımda taşıyordum. Sağ olsun polis abilerim de beni kırmadı" diye konuştu.

