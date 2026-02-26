Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum

İlginç olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Serhat Çetin, 07 LU 343 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından genç sürücüye ehliyet sorulmasının ardından Serhat Çetin, bir aydır zarf içerisinde taşıdığı ehliyetini polis ekiplerine verdi. Ekipler tarafından zarf açılarak Serhat Çetin'in ehliyetinin ilk sorgusu yapıldı.

Serhat Çetin, çok mutlu olduğunu belirerek, "Ehliyetimi alalı bir ay oldu. Bir aydır bu anı bekliyordum. Bu ehliyeti zarfla birlikte yanımda taşıyordum. Sağ olsun polis abilerim de beni kırmadı" diye konuştu.