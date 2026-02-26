  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki oyununu eleştirdi. Şaş yaptığı açıklamada bir isme ayrı parantez açıp sert yüklendi.

1
#1
Foto - Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı

Galatasaray, 5-2 kazandığı İstanbul'daki maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. 90 dakikayı 3-0 geride kapatan sarı-kırmızılıların performansını Hasan Şaş eleştirdi. sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, 87 dakika sahada kalan Lemina'ya ayrı parantez açtı. Şaş şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı

"Kimin hatalarını sayayım. Tur atlamış bundan bir şeyler türeteyim diyorum, bir yandan da nasıl tur atlamışız diyorum. Maç 4-0 olabilirdi. Bundan sonraki maçlarda bir daha 3 farklı skoru yakalar mıyız? Çok zor!

#3
Foto - Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı

120 dakikada bir Osimhen bir Barış çıktı sahneye. Onlar elinden geleni yaptı. Onun dışında oynayan her oyuncu kötü olur mu! Birbirlerine bakamadılar ya! Birbirlerini uyaramadılar bile. 3 pas yapamıyoruz. Leroy Sane top kontrol edemiyor. İlkay pas yapması gereken yerde yapamıyor.

#4
Foto - Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı

Sanchez penaltı pozisyonunun başlangıcında topuk pası yapıyorsun! Abdülkerim, Sanchez, Torreira maçta yok. Lemina hiç yok! Mümkünse de bundan sonra Lemina... Artık olur mu olmaz mı iyi baksınlar, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı.

