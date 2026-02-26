Hasan Şaş, neye uğradığını şaşırdı! Verdi veriştirdi... Galatasaray'ın yıldızını sildi attı
Hasan Şaş, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki oyununu eleştirdi. Şaş yaptığı açıklamada bir isme ayrı parantez açıp sert yüklendi.
Galatasaray, 5-2 kazandığı İstanbul'daki maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. 90 dakikayı 3-0 geride kapatan sarı-kırmızılıların performansını Hasan Şaş eleştirdi. sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, 87 dakika sahada kalan Lemina'ya ayrı parantez açtı. Şaş şu ifadeleri kullandı:
"Kimin hatalarını sayayım. Tur atlamış bundan bir şeyler türeteyim diyorum, bir yandan da nasıl tur atlamışız diyorum. Maç 4-0 olabilirdi. Bundan sonraki maçlarda bir daha 3 farklı skoru yakalar mıyız? Çok zor!
120 dakikada bir Osimhen bir Barış çıktı sahneye. Onlar elinden geleni yaptı. Onun dışında oynayan her oyuncu kötü olur mu! Birbirlerine bakamadılar ya! Birbirlerini uyaramadılar bile. 3 pas yapamıyoruz. Leroy Sane top kontrol edemiyor. İlkay pas yapması gereken yerde yapamıyor.
Sanchez penaltı pozisyonunun başlangıcında topuk pası yapıyorsun! Abdülkerim, Sanchez, Torreira maçta yok. Lemina hiç yok! Mümkünse de bundan sonra Lemina... Artık olur mu olmaz mı iyi baksınlar, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı.
