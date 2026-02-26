  • İSTANBUL
Teravih çıkışı dehşet: 2 kişi cami önünde öldürüldü

Ramazan ayına Türkiye’den 1 gün önce başlayan Irak’ın Erbil kentindeki Topzawa nahiyesinde teravih namazı çıkışı yaşanan kavgada kan aktı. Cami çıkışında iki gurup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken tarafları ayırmak için araya giren bir Peşmerge ve kavgaya karışan taraflardan bir kişi vurularak yaşamını yitirdi. Erbil polisi, olayı gerçekleştiren 2 saldırganı yakaladı.

Erbil’in Topzawa (Rizgari) nahiyesinde dün akşam saatlerinde cami çıkışı çıkan kavga facia ile sonuçlandı. Teravih namazı çıkışında Şemşul köyü nüfusuna kayıtlı iki kardeş arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. O esnada kavgayı yatıştırmak ve tarafları sakinleştirmek için araya giren Peşmerge Zuheyr Mustefa Herkî, başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Erbil Polisi kavgada Zuhery Mustefa’nın yanı sıra Muhammed Yusuf Mele Farix isimli bir kişinin daha vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis, olayla bağlantılı Y.M.A ve A.Y.M isimli iki saldırganın yakalandığını duyurdu.

 

