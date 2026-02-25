  • İSTANBUL
İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber
Ekonomi

İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber

İngiltere'de sığıntı yaşayan firari FETÖ'cü Akın İpek'in Türk Altın İşletmeleri'ne 235 bin sterlin ödeme yapmasına karar verildi.

İngiltere mahkemeleri, Akın İpek'in Türk Altın İşletmeleri AŞ'ye 235 bin sterlin tutarında ödeme yapmasına karar verdi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu, Birleşik Krallık'ta mukim, Koza Ltd. unvanlı iştirakinin tasfiye edilmesine yönelik karar alındığı bildirildi.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koza Ltd'nin tasfiye edilmesi amacıyla İngiltere mahkemeleri nezdinde tasfiye işlemlerine başlandığı daha önce açıklanmıştı. Koza Ltd'nin tasfiye edilmesi amacıyla İngiltere mahkemelerine sunulan tasfiye dilekçesine istinaden, özet karar başvurusunun sonuçlarına yönelik duruşma yapılmıştır.

Duruşmanın ardından mahkemeden alınan mühürlü hüküm uyarınca, ilk özet karar başvurusuna ilişkin yargılama giderleri kapsamında, Akın İpek'in şirketimize 2 Mart 2026 tarihine kadar 235 bin sterlin tutarında ödeme yapmasına karar verilmiştir. Koza Ltd. henüz tasfiye edilmemiş olup Koza Ltd'nin tasfiye edilmesi istemine ilişkin özet karar için yeni bir başvuru yapılmıştır. Tasfiyeye yönelik hukuki süreçler İngiltere mahkemeleri nezdinde devam etmektedir."

