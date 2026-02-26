Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adalet Bakanı olarak göreve başladığı ilk iki haftayı değerlendiren Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

“Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.” dedi.

Bakanlıktaki değişiklikler

Bakan Gürlek “Göreve başladıktan sonra öncelikli olarak Bakan Yardımcılarında bir değişiklik yaşandı. Teşkilat içerisinde yeni değişiklikler olacak mı?” sorusuna ise “Olabilir. Değişiklikler elbette olabilir önemli olan uyumlu bir çalışma arkadaşı ekibi kurmak.” yanıtını verdi.

HSK'de düzenleme yok

Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyip “Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz.” diye konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci hakkında

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde son kez toplanıp süreç raporunu tamamladı. 60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, komisyonda 47 oyla kabul edildi.

"Meclis yasal adımlar atacak"

Bakan Gürlek de yasal düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi. Gürlek “Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

"Kişiye özel düzenleme olmaz"

İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek “Kişiye özel düzenleme olmaz.” dedi.

Umut hakkı yok

Umut hakkı ile ilgili de konuşan Bakan Güler, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.

Yasa dışı bahis

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarıyla ilgili de konuştu. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu söyledi.

“Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil.

81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor.

"Özel bir ekip kurmak istiyorum"

Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum. Yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum.

Sosyal medyadaki anonim hesaplar

Bakan Gürlek şunları söyledi:

Sosyal medya hesabı açarken doğrulama olacak.

Anonim ya da sahte sosyal medya hesaplarına geçiş süresi vereceğiz.

Bu süre içerisinde hesabını doğrulamayanların hesapları kapatılacak.

Sosyal medyada birine hakaret ettiğinde ya da birini tehdit ettiğinde bunun sorumluluğuna katlanacaksın.

Bu konuda özel bir ekip kurdum. Çok kısa sürede hayata geçirmeyi düşünüyoruz.