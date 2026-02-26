  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur!

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkiye’nin savunma sanayisinde yazdığı destanı ve küresel güç dengelerini altüst eden hamlelerini çarpıcı sözlerle özetledi. İthal tanklarla kendi sınırlarına hapsedilmek istenen "Eski Türkiye" prangalarının parçalandığını belirten Kaynak, gençlere seslenerek tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

"Dünya Şaşkın, Türkiye Deniz Aşırı Güç Oldu!"

Batı’nın ve içerideki vesayet odaklarının Türkiye’yi savunmasız bırakma planlarının boşa çıktığını ifade eden İbrahim Ufuk Kaynak, yerli imkanlarla üretilen SİHA gemisi ve insansız hava araçlarının dünyada hayranlık uyandırdığını söyledi. Kaynak, şu tarihi tespitlerde bulundu:

"Silahlı gücün varsa, liderin rahat konuşur! Dünya şaşkın; ithal tanklarla kendi sınırları içerisine hapsedilmek istenen Türkiye, bir anda kendi SİHA gemisiyle deniz aşırı tatbikatlarda kendi SİHA'larıyla boy göstermeye başladı!"

"Gençler, Gücünüzün Farkına Varın!"

Konuşmasında Türk gençliğine olan güvenini dile getiren ve milli şuurun önemine dikkat çeken Kaynak, gençlerin ecdadından aldığı güçle dimdik durması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olmanın büyük bir onur olduğunu hatırlatan Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Gençler; gücünüzün farkına varın! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ferdi olmaktan gurur duyun! Vatanınızı, devletinizi, tarihinizi bilin ve sevin!"

Batı'nın Prangaları Bir Bir Kırılıyor

AK Parti iktidarı döneminde İHA, SİHA ve yerli uçak gemisi gibi projelerle dünyada parmakla gösterilen bir askeri güç haline gelen Türkiye'nin bu başarısı, bölgedeki tüm oyunları bozmaya devam ediyor. Kaynak'ın bu açıklamaları, sosyal medyada milli savunmaya gönül veren vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

