TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 2. Abdülhamid Han’a duygusal anma

SON DAKİKA
Haber Merkezi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Osmanlı’yı 33 yıl boyunca ayakta tuttuğu ve Yahudilere Filistin’i satmadığı için emperyalistlerin ve içerideki uşaklarının düşmanlık beslediği Sultan 2. Abdülhamid’i anan duygusal bir mesaj yayınladı.

Numan Kurtulmuş mesajında; “Sultan 2. Abdülhamid Han’ı, vefatının 108’inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Vatan topraklarının korunmasını esas alan millî siyaseti ve zamanın ruhunu yakalamaya yönelik büyük reformları ile Cumhuriyetimizi kuran iradenin yeşereceği zemini hazırlayan Sultan Abdülhamid Han; daima hayırla yâd edilecektir. Ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

