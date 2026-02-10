  • İSTANBUL
Gündem Yakayı ele verdi: Polis kılığında şok eden olay
Gündem

Yakayı ele verdi: Polis kılığında şok eden olay

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Yakayı ele verdi: Polis kılığında şok eden olay

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Pehlül Taş (52), polis yeleği ve şapka giyen M.T. (49) tarafından evinin önünde tabancayla öldürülürken, yakalanan şüpheli cinayeti eski nişanlısıyla ilgili kıskançlık nedeniyle işlediğini belirtti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş, evinin önünde üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan M.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Taş'ı tabancayla vurup 35 BML 167 plakalı araçla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Pehlül Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

 

KIYAFETLER ÇÖPTE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan çalışmalarda, şüpheli M.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği, şapkası ve kıyafetleri çöp konteynerinde, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ise ormanda bulundu. Gözaltına alınan M.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

