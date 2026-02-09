  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma! Ürdün Kralı’nın Türkiye ziyareti Orta Doğu'da yeni güvenlik ekseni arayışı Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi! Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor? Terörist İsrail yine çocuk öldürdü ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor! FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının sekizinci duruşması: Tutuksuz sanıkların savunmalarına başlandı
Gündem Türkiye ayağa kalkmıştı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından TÜVTÜRK hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye ayağa kalkmıştı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği  olayın incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması için 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olayın, herkesi derinden üzdüğüne işaret edildi.

 

Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir. Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadiseyle ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Bakanlık olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi
Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi

Dünya

Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi

Vahşetin görüntüleri infiale neden oldu! Araç muayene istasyonunda polise hain pusu: Bir vatan evladı şehit edildi
Vahşetin görüntüleri infiale neden oldu! Araç muayene istasyonunda polise hain pusu: Bir vatan evladı şehit edildi

Gündem

Vahşetin görüntüleri infiale neden oldu! Araç muayene istasyonunda polise hain pusu: Bir vatan evladı şehit edildi

Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi
Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi

Gündem

Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi

İstanbul’da inanılmaz anlar: Yolda giden araca fare atladı! Polisi görünce kaçtı
İstanbul’da inanılmaz anlar: Yolda giden araca fare atladı! Polisi görünce kaçtı

Aktüel

İstanbul’da inanılmaz anlar: Yolda giden araca fare atladı! Polisi görünce kaçtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mülayim Bombacı

Bu olmamalıydı? Devlet hesabı şu şekilde görmeliydi? 30 sene devlet eğitmiş bir masraf yapmış, bunun yükü ve sen kaç tane bu memurum gibi adam yetiştirdin ailesiyle birlikte bu şirket ve çalışanları bitirme liydi.

Mülayim BOMBACI

TUV TÜRK kamulaştırılmalı. Yazıklar olsun bu ülke vatandaşına zulüm edenlere
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23