Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Cihazın kalbinde ise Apple firmasının en yeni silikon teknolojisi olan A19 çipi yer alacak. Ancak burada dikkat çeken önemli bir detay var. Appletıpkı iPhone 16e modelinde yaptığı gibi bu işlemcinin biraz daha kırpılmış bir versiyonunu kullanabilir. Standart A19 modeline kıyasla 5 çekirdekli yerine 4 çekirdekli bir GPU yani Grafik İşlem Birimi ile gelmesi beklenen cihaz sentetik testlerde yüzde 10 civarında bir performans kaybı yaşayabilir. Ancak bu durum günlük kullanımda hissedilecek bir farktan ziyade enerji verimliliğini artıran ve maliyeti düşüren stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor. Ayrıca cihazın C1 5G modem ile gelmesi bağlantı hızlarını ve pil ömrünü optimize edecek.