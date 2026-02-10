  • İSTANBUL
Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Apple'ın her bütçeye uygun 17e modelini 19 Şubat tarihinde tanıtacak...

#1
Foto - Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Apple uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki stratejisi hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi iPhone 16e modelinin ardından halefi olan yeni nesil cihazı tanıtmak için gün sayıyor. Küresel pazardaki DRAM krizine ve artan üretim maliyetlerine rağmen Apple markasının kullanıcıların cüzdanını yormayacak ancak performanstan da ödün vermeyecek bir model üzerinde çalıştığı kesinleşti. Sızdırılan raporlar cihazın tasarımından donanımına kadar birçok detayı gözler önüne seriyor

#2
Foto - Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

iPhone 17e Tasarım ve Performansıyla Neler Sunacak? Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17e tasarımsal anlamda serinin kaderini değiştirecek bir hamleyle geliyor. Önceki giriş seviyesi modellerde görmeye alıştığımız çentik tasarımı nihayet tarihe karışıyor ve yerini modern Dinamik Ada alıyor.

#3
Foto - Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Apple bu modelde malzeme maliyetlerini mümkün olduğunca aşağıda tutmak için ekran üretimini Çinli üretici BOE firmasına emanet etmiş durumda. Yaklaşık 8 milyon adet üretilmesi beklenen bu paneller 60Hz yenileme hızına sahip OLED teknolojisiyle gelecek. Yani kullanıcılar ProMotion teknolojisinden mahrum kalsa da modern bir iPhone görünümüne daha uygun fiyata kavuşmuş olacak.

#4
Foto - Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Cihazın kalbinde ise Apple firmasının en yeni silikon teknolojisi olan A19 çipi yer alacak. Ancak burada dikkat çeken önemli bir detay var. Appletıpkı iPhone 16e modelinde yaptığı gibi bu işlemcinin biraz daha kırpılmış bir versiyonunu kullanabilir. Standart A19 modeline kıyasla 5 çekirdekli yerine 4 çekirdekli bir GPU yani Grafik İşlem Birimi ile gelmesi beklenen cihaz sentetik testlerde yüzde 10 civarında bir performans kaybı yaşayabilir. Ancak bu durum günlük kullanımda hissedilecek bir farktan ziyade enerji verimliliğini artıran ve maliyeti düşüren stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor. Ayrıca cihazın C1 5G modem ile gelmesi bağlantı hızlarını ve pil ömrünü optimize edecek.

#5
Foto - Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Kamera Batarya ve Beklenen Fiyat Etiketi Kamera tarafında Apple cephesinden radikal bir değişiklik beklenmiyor. iPhone 17e modelinin selefiyle aynı olan 48 MP ana kamera sensörünü ve 12 MP ön kamerayı koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak donanım aynı kalsa bile A19 işlemcisinin getirdiği gelişmiş işlemsel fotoğrafçılık yetenekleri sayesinde fotoğraf ve video kalitesinde gözle görülür iyileştirmeler yaşanabilir. Batarya konusunda ise 4005 mAh kapasiteli pilin korunması beklenirken yeni işlemci mimarisi ve verimli modem sayesinde kullanım süresinin uzayacağı öngörülüyor.

#6
Foto - Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

Tüm bu özelliklerin yanı sıra en çok merak edilen konu elbette fiyat ve çıkış tarihi. Sektör kaynakları Apple markasının 19 Şubat tarihinde bir lansman yapabileceğini işaret ediyor. Fiyat konusunda ise tedarik zincirindeki verimlilik artışı sayesinde zammın minimumda tutulacağı veya hiç yapılmayacağı konuşuluyor. Beklentiler iPhone 17e modelinin 256GB versiyonunun ABD pazarında 599 dolar bandında satışa sunulacağı yönünde. Bu fiyatlandırma Apple ekosistemine girmek isteyen ancak amiral gemisi modellere bütçesi yetmeyen kullanıcılar için cihazı oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor. Peki Dinamik Ada tasarımına geçiş yapan ve güçlü A19 işlemcisiyle gelen uygun fiyatlı bir iPhone 17e satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz!/ kaynak: shiftdelete

