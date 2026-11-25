TBMM Başkanı Kurtulmuş yazı gönderdi! Parti gruplarından üye istendi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulacak 19 üyeli İzleme Komisyonunda görevlendirilecek milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım Pazartesi saat 17.00'ye kadar bildirilmesi için 7 siyasi parti grubuna yazı gönderdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.
TBMM Başkanlığından AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına iletilen yazıda, komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.
Toplam 19 üyeden oluşacak İzleme Komisyonunun siyasi parti gruplarına göre üye dağılımı şu şekilde belirlendi:
• AK Parti: 9
• Yeni Parti: 3
• DEM Parti: 2
• MHP: 2
• CHP: 1
• İYİ Parti: 1
• Yeni Yol Partisi: 1