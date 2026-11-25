Bu yılki sayının 2022'deki rekorun neredeyse iki katına çıktığı kaydedildi. En fazla ölüm, 21-28 Haziran 2026 tarihlerindeki aşırı sıcak dönemde gerçekleşti ve bu süreçte 2 bin 401 kişinin ölümünün sıcaklıklarla bağlantılı olduğu tahmin edildi. Mayıs ve Haziran aylarındaki sıcak hava dalgalarında ise 3 binden fazla ölüm kaydedildi. Uzun vadeli uyum önlemlerine vurgu Raporda, iklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklıkların süresinin, sıklığının ve şiddetinin artmasının beklendiği belirtildi ve halk sağlığının korunması için uzun vadeli uyum önlemlerinin önemine vurgu yapıldı. Imperial College London ile London School of Hygiene & Tropical Medicine araştırmacıları, yaz aylarında 30 Avrupa ülkesindeki kentsel alanlarda 50 binden fazla sıcağa bağlı ölüm meydana geldiğini ve bunun 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu tahmin ediyor. Temmuz kayıtlardaki en kurak dönem oldu İngiltere'de bu yıl üst üste 5 sıcak hava dalgası yaşanmış ve şiddetli kuraklık uydu görüntülerine yansımıştı. Ülkenin birçok kesiminde 2 aydan fazla süre kayda değer yağış görülmemişti. Başkent Londra'nın tamamı dahil İngiltere'nin yüzde 71,3'ü ile Galler için kuraklık ilan edilmişti, Temmuz 2026 ise ülkenin kayıtlarındaki en kurak dönem oldu.