HÜDA PAR'dan yapılan ve en düşük emekli aylığının 30 bin liraya, asgari ücretin ise 40 bin liraya yaklaşabileceğine ilişkin kulis bilgilerine değinilen açıklamada, yapılacak zamların yıllardır biriken mağduriyetleri giderecek düzeyde olması gerektiği ifade edildi.

En düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine çıkarılması ve asgari ücretin hiçbir koşulda açlık sınırının altında belirlenmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, partinin bu yöndeki kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletilmemesi istendi.

Açıklamada, "Emeklilerimiz ve emekçilerimiz bu ülkenin yükü değil, emeği ve bereketidir. Yıllarını bu ülkeye vermiş insanları geçim sıkıntısına mahkûm etmek asla kabul edilemez" denildi.

HÜDA PAR, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşam koşullarında iyileşme sağlanıncaya kadar geçim sorununu gündemde tutmayı sürdüreceğini bildirdi.

YÜKSEK CEP TELEFONU FATURALARI

GSM hizmetlerinde yaşanan sorunlara da değinilen değerlendirmede, yüksek faturalar, vergi yükü ve altyapı eksikliklerinin vatandaşları mağdur ettiği belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2026 yılı ikinci çeyrek raporuna atıfta bulunulan açıklamada, GSM şikâyetlerinin yüzde 20,25'inin faturalandırma, yüzde 17,6'sının kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yüzde 10,6'sının taahhüt ve cayma bedelleri, yüzde 7,9'unun abonelik işlemleri, yüzde 7,3'ünün ise tarifelerle ilgili olduğu aktarıldı.

Şikâyetlerin yalnızca yüksek faturalarla sınırlı olmadığı, hizmet kalitesinin de sorun oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, faturalandırmada şeffaflığın sağlanması, tüketicinin onayı olmadan ek hizmet tanımlanmaması ve iletişim hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması çağrısı yapıldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI REZALETİNE SON VERİLSİN

Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının toplumsal bir tehdit hâline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, aile mahremiyetini ayaklar altına alan, iffetsizliği ve sadakatsizliği sıradanlaştıran, evlilikleri hedef alarak özel hayatı reyting malzemesine dönüştüren yayınlara daha fazla müsamaha gösterilmemesi gerektiği vurgulandı.

5 gün önce Antalya'da düzenlenen trans güzellik yarışmasına da tepki gösterilen açıklamada, bu tür organizasyonların toplumun aile ve ahlak değerlerini hedef aldığı, bu tür sapkınlıklara geçit verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.