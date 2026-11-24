Tekreferans'ta yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından enerji arzında yaşanan sorunlar ve doğal gaz tedarikindeki belirsizlikler, alternatif ısınma ürünlerine yönelik talebi artırıyor. Bu gelişmeler Türkiye’nin elektrikli battaniye ihracatına da yansırken, Ukrayna’dan dikkat çeken bir satın alma talebi geldi.

Kiev Ticaret Müşavirliği tarafından Ege İhracatçı Birlikleri’ne (EİB) gönderilen yazıda, Ukrayna Hükûmeti’ne bağlı devlete ait milli petrol ve doğal gaz şirketi NAFTOGAZ Grubu’nun Türkiye’den yaklaşık 25 bin adet elektrikli battaniye satın almayı planladığı bildirildi. Satın alma planı, Türk üretici ve ihracatçıları açısından Ukrayna pazarında yeni bir ticaret fırsatı oluşturdu.

Ticaret büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 1,3 milyon dolarlık elektrikli battaniye ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde ithalat 33,8 bin dolarda kalırken, ürün grubunda yaklaşık 1,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Türkiye’nin elektrikli battaniye ihracatında ABD 257,7 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Birleşik Krallık 103,9 bin dolarla ikinci, Rusya 69,2 bin dolarla üçüncü oldu. Ukrayna 67,2 bin dolarlık ithalatla Türkiye’nin en fazla elektrikli battaniye ihraç ettiği dördüncü ülke olurken, Almanya 63,9 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Dış ticaret fazlası 5,2 milyon dolar

Elektrikli battaniye ticaretinde Türkiye’nin ihracat performansı uzun vadede de dış ticaret fazlasına işaret etti. Son 5 yıllık dönemde ürün grubunda elde edilen dış ticaret fazlası 5,2 milyon dolara ulaştı.

Özellikle doğal gaz arzında sorun yaşanan, enerji kısıtlamalarının uygulandığı ve kış koşullarının ağırlaştığı ülkelerde elektrikli battaniyeler alternatif kişisel ısınma ürünleri arasında öne çıkıyor.

Savaşın tarafları Türkiye'nin müşterisi

Rusya-Ukrayna Savaşı enerji krizini derinleştirirken, savaşın iki tarafı da Türkiye’nin elektrikli battaniye ihracatında ilk pazarlar arasında yer alması dikkat çekti. 2026’nın ilk 9 ayında Rusya 69,2 bin, Ukrayna 67,2 bin dolarlık alım yaptı. Ukrayna’nın devlete ait enerji şirketi NAFTOGAZ’ın Türkiye’den 25 bin adet elektrikli battaniye satın alma planı ise ihracatta yeni bir fırsat oluşturdu. Ukrayna'nın 25 bin elektrikli battaniye alımı ile bu alanda üst sıralara çıkması bekleniyor.