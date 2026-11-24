Kılıçdaroğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de şehit olan kahraman askerlerimiz için taziye mesajı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.
Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı daima minnet ve saygıyla anacağız.
Milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
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