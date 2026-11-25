19 il için sarı alarm: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Balkanlar üzerinden gelerek Türkiye genelinde etkisini gösterecek soğuk hava dalgası nedeniyle 19 ilde sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balkanlar üzerinden gelerek Türkiye genelinde etkisini gösterecek soğuk hava dalgası nedeniyle 19 ilde sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürürken yeni bir soğuk hava dalgası için de uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım tarihli hava tahmininde 19 il için sarı kod yayımladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Gelecek haftanın başında ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.
19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı verilen iller şöyle: Ağrı Artvin Bingöl Bitlis Elazığ Giresun Gümüşhane Hakkari Kars Muş Ordu Rize Samsun Sinop Trabzon Van Bayburt Ardahan Iğdır
BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun Mardin dışındaki kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Antalya'nın doğusu ve Çankırı çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz, Hatay'ın kuzeyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Malatya'nın batısı, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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