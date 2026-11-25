Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürürken yeni bir soğuk hava dalgası için de uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım tarihli hava tahmininde 19 il için sarı kod yayımladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Gelecek haftanın başında ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.