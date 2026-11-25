Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe ulaşan Mariana Çukuru’nun jeolojik geçmişine ilişkin şaşırtıcı bulgular elde edildi. Bölgeye uzaktan kumandalı su altı robotu gönderen bilim insanları, 6 bin metreyi aşan derinliklerde patlamalı volkanik faaliyetlerden kalan kayaçlara rastladı.

Okyanusta şimdiye kadar bulunan en derin örnekler

Dallas’taki Teksas Üniversitesinden Robert Stern liderliğindeki araştırma ekibi, Jason/Medea adlı su altı robotuyla çukurun yamaçlarını inceledi. Toplanan kayaçların şiddetli volkanik patlamalar sonucunda meydana geldiği belirlendi. Ancak bu derinlikteki olağanüstü su basıncının, söz konusu patlamaların gerçekleşmesini büyük ölçüde engellemesi bekleniyordu. Stern, keşfedilen örneklerin okyanuslarda bugüne kadar belgelenmiş en derin volkanik patlama kayaçları olduğunu açıkladı.

Mariana Çukuru’nun derinliğinin sırrı magma olabilir

Araştırmacılar, Pasifik ve Filipin Denizi tektonik levhalarının birleştiği bölgede sıcak ve kısmen erimiş kayaçların yükselmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bu durumun iki levha arasındaki bağlantıyı zayıflatarak Pasifik levhasının daha dik bir açıyla yerin altına dalmasına neden olabileceği belirtildi. Yeni bulgular, Mariana Çukuru’nun olağanüstü derinliğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Robot en dip noktaya ulaşamadı

Araştırmada kullanılan robotun yaklaşık 6,4 kilometreye kadar inebilmesi nedeniyle çukurun tabanı incelenemedi. Volkanik patlamaların tam olarak nerede meydana geldiği de henüz belirlenemedi.