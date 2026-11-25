Mariana Çukuru’nun derinliklerine robot indirdiler! İmkansıza yakın görülen olayın izlerini buldular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru’nun Challenger Deep bölgesinde, bilim insanlarını şaşırtan volkanik kayaçlar keşfedildi. Su basıncı nedeniyle gerçekleşmesi son derece güç kabul edilen patlamalı volkanik faaliyetlerin izleri, çukurun neden bu kadar derin olduğuna da ışık tutabilir.
Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe ulaşan Mariana Çukuru’nun jeolojik geçmişine ilişkin şaşırtıcı bulgular elde edildi. Bölgeye uzaktan kumandalı su altı robotu gönderen bilim insanları, 6 bin metreyi aşan derinliklerde patlamalı volkanik faaliyetlerden kalan kayaçlara rastladı.
Okyanusta şimdiye kadar bulunan en derin örnekler
Dallas’taki Teksas Üniversitesinden Robert Stern liderliğindeki araştırma ekibi, Jason/Medea adlı su altı robotuyla çukurun yamaçlarını inceledi. Toplanan kayaçların şiddetli volkanik patlamalar sonucunda meydana geldiği belirlendi. Ancak bu derinlikteki olağanüstü su basıncının, söz konusu patlamaların gerçekleşmesini büyük ölçüde engellemesi bekleniyordu. Stern, keşfedilen örneklerin okyanuslarda bugüne kadar belgelenmiş en derin volkanik patlama kayaçları olduğunu açıkladı.
Mariana Çukuru’nun derinliğinin sırrı magma olabilir
Araştırmacılar, Pasifik ve Filipin Denizi tektonik levhalarının birleştiği bölgede sıcak ve kısmen erimiş kayaçların yükselmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bu durumun iki levha arasındaki bağlantıyı zayıflatarak Pasifik levhasının daha dik bir açıyla yerin altına dalmasına neden olabileceği belirtildi. Yeni bulgular, Mariana Çukuru’nun olağanüstü derinliğini açıklamaya yardımcı olabilir.
Robot en dip noktaya ulaşamadı
Araştırmada kullanılan robotun yaklaşık 6,4 kilometreye kadar inebilmesi nedeniyle çukurun tabanı incelenemedi. Volkanik patlamaların tam olarak nerede meydana geldiği de henüz belirlenemedi.