Cezaevinde bayılmıştı! Fatma Betül Sayan Kaya'ya "ev hapsi" tahliyesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon soruşturmasında 19 gün önce tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsiyle tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla 6 Kasım tarihinde tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi ile tahliye edildi.