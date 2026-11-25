Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i (42) tabancayla ateş ederek öldüren ve teslim olmamak için polise direnen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti. Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.