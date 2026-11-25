Çorum'da korkunç olay: Her şey çocuklarının önünde oldu!
Çorum'da Gökhan Özdemir boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü. Cinayet sonrası polise teslim olmamak için 11 saat boyunca direnen Özdemir intihara teşebbüs etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çorum'da Gökhan Özdemir boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü. Cinayet sonrası polise teslim olmamak için 11 saat boyunca direnen Özdemir intihara teşebbüs etti.
Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i (42) tabancayla ateş ederek öldüren ve teslim olmamak için polise direnen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti. Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.
Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında, eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş etti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay: Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirilmişti.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edilmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23