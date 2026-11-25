Uzmanların işaret ettiği bu balıkların besin değerlerini kaybetmeden tüketilebilmesi için doğru pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

SOMON VE USKUMRU BEYİN VE KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

İçerdiği DHA ve astaksantin antioksidanı sayesinde sinir hücrelerini destekleyen ve oksidatif strese karşı koruma sağlayan somon, buharda pişirme veya yağlı kağıtta fırınlama gibi yöntemlerle değerini koruyor. EPA ve DHA bakımından zengin olan uskumru ise damar fonksiyonlarını ve iltihap dengesini desteklerken, B12 vitamini ve selenyum içeriğiyle sinir sistemine katkı sunuyor.

SARDALYA VE RİNGA BALIĞI DİKKAT ÇEKEN ALTERNATİFLER SUNUYOR

Küçük boyutu ve kısa yaşam döngüsü nedeniyle düşük cıva birikimiyle öne çıkan sardalya; Omega-3, D vitamini, mineraller ve kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde sağladığı kalsiyumla dikkat çekiyor. Ekonomik bir alternatif olarak gösterilen ringa balığı ise trigliserit dengesine destek olan yağ asitlerinin yanı sıra kolin, demir ve B12 vitamini içeriğiyle öğrenme ve hafıza süreçlerine katkı sağlıyor.