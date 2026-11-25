Hafızayı demir gibi güçlendiren dört balık ortaya çıktı! Yaşlanmayı yavaşlatan o besinler sofralarda yerini almalı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vücudun kendi kendine üretemediği Omega-3 yağ asitleri açısından öne çıkan dört balık türü, beyin fonksiyonlarından kalp-damar sağlığına kadar pek çok alanda kritik katkı sağlıyor.
Uzmanların işaret ettiği bu balıkların besin değerlerini kaybetmeden tüketilebilmesi için doğru pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.
SOMON VE USKUMRU BEYİN VE KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
İçerdiği DHA ve astaksantin antioksidanı sayesinde sinir hücrelerini destekleyen ve oksidatif strese karşı koruma sağlayan somon, buharda pişirme veya yağlı kağıtta fırınlama gibi yöntemlerle değerini koruyor. EPA ve DHA bakımından zengin olan uskumru ise damar fonksiyonlarını ve iltihap dengesini desteklerken, B12 vitamini ve selenyum içeriğiyle sinir sistemine katkı sunuyor.
SARDALYA VE RİNGA BALIĞI DİKKAT ÇEKEN ALTERNATİFLER SUNUYOR
Küçük boyutu ve kısa yaşam döngüsü nedeniyle düşük cıva birikimiyle öne çıkan sardalya; Omega-3, D vitamini, mineraller ve kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde sağladığı kalsiyumla dikkat çekiyor. Ekonomik bir alternatif olarak gösterilen ringa balığı ise trigliserit dengesine destek olan yağ asitlerinin yanı sıra kolin, demir ve B12 vitamini içeriğiyle öğrenme ve hafıza süreçlerine katkı sağlıyor.
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