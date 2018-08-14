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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Çankaya'da büyükelçilerle bir araya geldiği kahvaltıda konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir. Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır" dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 10:28
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda yaptığı konuşmada "Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.

- Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir

 

- Bize yapılan yarın başkasına da yapılabilir

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:28
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