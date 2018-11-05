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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması

TBMM Başkanı Yıldırım, yerel seçimlerde adaylık iddiaları için konuştu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:16
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday olup olmayacağı hakkında, "Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam" dedi.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Binali Yıldırım, yerel seçimlerde adaylık iddiaları hakkında konuştu.

"İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var" sorusu üzerine Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz."

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:16
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