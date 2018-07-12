TBMM başkanı belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Seçimi yapıldı. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Genel Kurul'da yapılan oylamada, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Teşekkür konuşması yapan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Sayın Başkın değerli vekiller; Milletimize ülkemize hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı seçmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

"MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARINI YAD EDİYORUM"

Nice imkansızlıklar içinde, milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik umuduyla ayağa kalkmasını sağlayan 1. Meclis üyelerini, başta ilk başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.

Bildiğiniz gibi 24 haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor.Bu dönemde yüce meclisin görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır.

"UZLAŞTIRMA KÜLTÜRÜ DAHA DA GELİŞTİRME İMKANINA SAHİP OLMUŞTUR"

Yasama ve denetim görevleriyle meclisimiz bir yandan memleketimizin, milletimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, cumhurbaşkanının ve kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli yapabilmesine imkan sağlayan, yasal taleplerini de yerine getirecek, değerlendirecektir.Yeni dönem Meclis'in yapılan anasaya değişikliği doğrultusunda, uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur.Zira oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı bu meclis çatısı altında temsil imkanına kavuşmuştur.

"KANUN YAPMA YETKİSİ MECLİS'E AİTTİR"

Yeni dönem güven ve istikrarı temin ederken, yasama meclisinde de temsilde adaleti getirmiştir. Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun dışında meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi tamamen meclise ve değerli vekillere ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir.

"REHBERİMİZ ANAYASAMIZ VE İÇ TÜZÜK OLACAKTIR"

Meclis araştırması, meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Görev sürem içinde milletimizin beklentilerimizi karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik talepleri sorunların gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin bir şekilde takip edilmesi noktasında üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine, açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti grubuna, MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister, hepinizi saygı ile selamlarım. Bir önceki yasama döneminde yüce Meclis'te hizmet veren, başarılı görevler ifa eden meclis başkanımız İsmail Kahraman'a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal'a acil şifalar diliyorum. Durmuş Yılmaz'a teşekkür ediyorum, güzel bir Meclis yönetimi ifa etmiştir.

İlk iki turda Meclis Başkanı seçilebilmek için gerekli olan sayıya ulaşılamadı.

1. TUR OYLAMA

Birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı. Buna göre MHP'nin de desteklediği AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oyla ikinci sırada yer alırken diğer adayların oy dağılımı şöyle oldu:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4...

4 oy ise geçersiz sayıldı.

2. TUR OYLAMA

İkinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Buna göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 131 oyla ikinci sırada yer alırken diğer adayların oy dağılımı şöyle oldu:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4...

6 oy ise geçersiz sayıldı.

3. TUR OYLAMA

Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Buna göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 335 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 135 oyla ikinci sırada yer alırken diğer adayların oy dağılımı şöyle oldu:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5...

6 oy ise geçersiz sayıldı.

Gizli oyla yapılan Meclis Başkanı seçiminde ilk turda ve ikinci turda üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy), üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) arandı.

5 ADAY YARIŞTI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanı adayı gösterildi.

MHP, AK PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLEDİ

MHP, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayı Yıldırım'ı destekleme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, TBMM Başkan adayları da Genel Kurul'da yerini aldı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Genel Kurul'u locadan takip etti.

OYLAMA ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tutuklu olan iki milletvekilinin oy kullanamayacağını belirterek, "Böyle Meclislere 'ayıplı Meclis' denir. Bu konuyla ilgili Başkanlığın bir değerlendirme yapması gerekir" dedi.

Altay, TBMM'ye bağlı Milli Saray'ların Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığını anımsatarak, bu konuda diğer siyasi partilerin görüşlerini merak ettiklerini dile getirdi. Altay, "Milli Saray'ların Beştepe'ye bağlanması, benim için utançtır, ayıptır, zuldür" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin, TEDAŞ misafirhanesinden, eşyalarıyla birlikte "sokağa atıldığını" savunarak, bu konunun takipçisi olacaklarını, TEDAŞ Genel Müdürü'nün istifasını istediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamunun tasarrufunda olan bütün taşınmazların maliye hazinesine ait olduğunu anımsattı.

Muş, "Bunların tahsisiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapılabilir. TBMM'nin sahibi de Külliye'nin sahibi de millettir. Bunun farklı bir tartışmaya çekilmesi doğru değil. İhtiyaçlar dönem dönem gözden geçirilir" dedi.

Kendilerinin de bütün milletvekillerinin yemin etmesini arzu ettiklerini belirten Muş, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Yapılan bütün uygulamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kadını, yaşlısı, genci, çocuğu ayırt edilmeden en az 8372 Boşnak'ın katledilmesinin acısı hafızalarımızda tazeliliğini korumaktadır. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve barış gücü konuşlandırılan bu bölgede bu soykırımın yaşanmış olmasından, uluslararası örgütler ile devletler tarafından alınması gereken dersler vardır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, bu soykırımın faillerini lanetliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'da daha sonra Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Genel Kurul, yarın da saat 15.00'te toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.