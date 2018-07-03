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TBMM 7 Temmuz'da toplanacak

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin andiçme töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te bir araya gelecek.

03 Temmuz 2018 Salı 19:06
TBMM 7 Temmuz'da toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24  Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin kesin sonuçlarını yarın  açıklamayı planlıyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, TBMM Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi  kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat  14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca; Genel Kurul,  milletvekillerinin andiçme töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te en  yaşlı üye sıfatıyla, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında  toplanacak.

Andiçme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle  aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve  adlarının alfabe sırasına göre andiçecek.

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk  birleşimin başında andiçebilecek.

Milletvekilleri andiçerek göreve başlayacak. Andiçmekten imtina eden  milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26. Dönem'de olduğu gibi,  milletvekillerinin andiçme törenini izlemek için Meclise gelmesi söz konusu  olabilecek. Erdoğan'ın, 8 Temmuz Pazar günü yemin etmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları parlamentonun toplandığı gün  başlayacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim  yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev  süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanı adayları; Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel  seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için  yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin  dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına  bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının  üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü  oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için  dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan  seçiliyor.

SEÇİM GÜNÜ

Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 11 Temmuz Perşembe  günü sona erecek.

TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400  oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de  belirlenecek.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 19:06
  1. meclis
  2. tbmm
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