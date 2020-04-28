TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan Ankara Barosu’na tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili açıklamasına ilişkin, "Ankara Barosu tarafından yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklamasını eleştirdi. Ankara Barosu’nun 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarı olduğunu belirten Feyzioğlu, yöneticilerinin bu nedenle sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Ankara Barosu tarafından yapılan sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz, adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak, bunun takipçisi olmaktır" diye konuştu.