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Teknoloji TB2 SİHA'ları üreten Baykar'dan BAE'de bomba adım! Rusya tam anlamıyla çılgına dönecek
Teknoloji

TB2 SİHA'ları üreten Baykar'dan BAE'de bomba adım! Rusya tam anlamıyla çılgına dönecek

Dünyayı kasıp kavuran Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten teknoloji devi Baykar, BAE'de düzenlenecek olan savunma fuarına katılıyor. Fuarda Baykar standının Rusya'nın hemen yanında olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:42:00 -
TB2 SİHA'ları üreten Baykar'dan BAE'de bomba adım! Rusya tam anlamıyla çılgına dönecek

Onlarca milyar dolarlık anlaşmaların imzalandığı dünyanın en büyük savunma fuarı IDEX (Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı) 20-24 Şubat 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan fuara yaklaşık 80 ülkeden firmanın katılması bekleniyor. İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın önemli savunma fuarlarından biri olan IDEX’e geçen yıl Türkiye’den Otokar, ElektroLand Defence, Base, Garanti Giyim, Makel Mekanik, Osan Savunma, Repkon, T-Kalıp ve Transvaro şirketleri katılmıştı. Bu yıl ise yeni şirket olarak Türkiye’den Baykar, BMC de katılacak.

Ülker yazısının devamında şunları söyledi:

Sosyal medyada karşılaştığım bir görüntüde Baykar’ın standını kurduğunu gösteriyor. Baykar’ın öğrendiğime göre ilk kez katılacağı fuara Kızıl Elma ve Akıncı hava araçlarını sergilemesi bekleniyor. En dikkat çeken ise Baykar’ın standının fuar Rusya pavilyonunun hemen yanına kurulması. Zira Ukrayna işgalinden bu yana Kiev’e destek veren ve adına şarkılar bestelenen Bayraktar SİHA’ları konusunda Rusya oldukça kızgın. Zira yakın dönemde Kiev’e yakın bir bölgede İHA ve SİHA üretimi yapılacak.

Rus Yönetimi, Baykar’ın Ukrayna’da kuracağı tesisin meşru hedef olduğunu daha önce açıklamıştı. Baykar’ın Abu Dhabi’deki fuar yöneticileri tarafından Rusya ile yan yana verilmesi bu açıdan anlamlı görünüyor.
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