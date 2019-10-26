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Tazminat alan işsizlik maaşı alabilir mi?

Kıdem tazminatı alma şartı nedir? Çalışanların çeşitli sebeplerle ayrıldıklarında çalıştıkları yıllara karşılığında işverence kendilerine ödenen paraya kıdem tazminatı denilmekte. Özetle kıdem tazminatını alabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. İşçi herhangi bir sebep olmadan istifa edip ayrılırsa o zaman kıdem tazminatı alamıyor. Peki tazminat alan işsizlik maaşı alabilir mi? Tazminat alan kişi işsizlik maaşı alabilir mi? Kıdem tazminatı alan işsizlik maaşı alabilir mi? İşte tazminatı alan bir işçi işsizlik maaşı alabilir mi? sorusunun cevabı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:37
Tazminat alan işsizlik maaşı alabilir mi?

Kıdem tazminatı alma şartı nedir? Çalışanların çeşitli sebeplerle ayrıldıklarında çalıştıkları yıllara karşılığında işverence kendilerine ödenen paraya kıdem tazminatı denilmekte. Özetle kıdem tazminatını alabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. İşçi herhangi bir sebep olmadan istifa edip ayrılırsa o zaman kıdem tazminatı alamıyor. Peki tazminat alan işsizlik maaşı alabilir mi? Tazminat alan kişi işsizlik maaşı alabilir mi? Kıdem tazminatı alan işsizlik maaşı alabilir mi? İşte tazminatı alan bir işçi işsizlik maaşı alabilir mi? sorusunun cevabı.

Kıdem tazminatı alan işçi işsizlik maaşı da alabilir mi? Kıdem tazminatı alma şartlarını daha önce açıklamıştım. Kısaca tekrarlamam gerekirse; kanunda öngörülen şartları taşıyan ve işyerindeki kıdemi en az 1 yıl olan işçi kıdem tazminatı alabilecektir. Kıdem tazminatı ödemesinden sadece damga vergisi kesilmektedir. İşsizlik maaşı, işten ayrılan işçiye bazı koşulları varlığı halinde yapılan bir ödemedir. İşsizlik maaşını nasıl alınabileceğine ilişkin ayrıntılar her dönem en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Çalışanların en büyük güvencelerinden biri olan işsizlik maaşı; işsiz kalan kişilere 6 ay ile 10 ay arasında ödenebiliyor. İşsizlik maaşını sadece işten atılan işçiler değil, istifa eden işçiler de alabiliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Maaşın ödeneceği süre prime göre değişiyor. Son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 1080 gün primi olanlar 10 ay işsizlik maaşı alır. İşsizlik maaşı da çalışırken alınan maaşa göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Fakat bunun bir sınırı var. Bu sınır brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar. Yani bugün itibarıyla 1623 lira. En düşük asgari ücret de brüt asgari ücretin yüzde 40’ı olan 812 lira olarak uygulanıyor. Yani istifa eden bir çalışan, 10 ay boyunca toplamda 8 bin 120 lira ila 16 bin 230 lira maaş almış olacak. Bu paradan sadece damga vergisi kesilebilir.

Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşının birlikte hak edilmesi

Kimler kıdem tazminatı alır, kimler ihbar tazminatı alır, kimler işsizlik maaşı alır? sorusuna ilişkin detaylar bu listede bulunmakta.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:37
  1. Tazminat alan işsizlik maaşı alabilir mi?
  2. kendi istegimle işten ayrılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim 2019
  3. istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi 2019kendi isteğiyle işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi 2019
  4. işsizlik maaşı ne kadar
  5. anlaşmalı işten ayrılma işsizlik maaşı
  6. 3600 günden istifa edersen işsizlik maaşı alabilir miyim
  7. işten çıkarılan işçi işsizlik maaşı alabilir mi
  8. işsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar

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  • CabirCabir3 sa önce
    Bol bol bina inşaa ettik bütün kaynakları betona gömdük, birileri kazandı milyonlar kaybetti ,Fabrika yapmayı unuttuk gençliği İşsiz bıraktık, elbette ALLAH bunun hesabını soracaktır yapanlardan, inşallah ALLAH İşsiz milyonlara bir kurtarıcı gönderecektir.

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