  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Taziye evinde silahlı kavga! Yaralılar var
Yerel

Taziye evinde silahlı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa'da taziye evinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:21:00 -
Taziye evinde silahlı kavga! Yaralılar var

Merkez Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan Yasin Arıcı Taziye Evi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay