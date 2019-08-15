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Taze meyve mi, kuru meyve mi daha yararlı?

Kuru meyveler zararlı mı? Kuru meyveler yararlı mı? Taze meyveler nasıl tüketilmeli? Taze meyveler zararlı mı?

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
Taze meyve mi, kuru meyve mi daha yararlı?

Kuru meyveleri mi, yaş meyveleri mi tercih ediyorsunuz? Son zamanlarda, gerek aktarlar gerek bakliyat satan işletmeler farklı kuru meyveler satmaya başladı. Peki neden bu meyveler bu kadar tercih ediliyor?

Yıllardır kuru meyveleri kaynatıp hoşaf olarak içeriz. Çok nadirdir kuru meyve yiyen kişi sayısı...

Kuru meyvelerin tarihi milyonlarca yıla dayanıyor. İnsanlar yiyecekleri farklı mevsimlere taşımak için böyle bir yöntem geliştirmişler. Özellikle ülkemizin iç kesimlerinde bu yöntem sıklıkla ve hala kullanılmaktadır. 

Ayrıca son zamanlarda teknolojiyle birlikte gelişen kurutma sistemleri, meyveye zarar vermeden ve onu öldürmeden bütün faydalarıyla muhafaza edebiliyor.

kuru meyve mi yaş meyve mi sağlıklı?

Meyvelerin içerdiği lif, vitamin ve mineraller vücut için inanılmaz bir besindir. Birde bu meyveleri kurutulmuş şekilde yemek ekstra vitamin demek. Çünkü kurutulan meyve içerisinde şeker neredeyse kalmamaktadır. Geri kalan her şeyi muhafaza ederek başlı başına bir vitamin, mineral deposuna gelmiş olur. Bu sayede diyabet hastaları da tüketebilir.

Kurutulan meyvelerin içinde biriken vitamin ve mineraller, doğal bir çözüm olan fitoterapinin destekçisi olarak, fitokimyasala dönüşürler. Yüksek polifenol içeriği antienflamatuar ve antioksidan yönünden zengin olan kuru meyveleri mutlaka tüketmeli, hastalandığınızda kendi bünyenize uygun olanı seçip tedaviye dastek amaçlı kullanmalısınız.

Dolayısıyla kuru meyve tüketmek -yaş meyveye oranla- fayda kat sayısı olarak yüksek ve daha sağlıklıdır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
  1. Kuru meyve
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  3. sağlık
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