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Dünya Tayvan'dan, Rusya kararı
Dünya

Tayvan'dan, Rusya kararı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek yerine silah ve şiddete başvurmasının üzüntüyle karşılandığını ve Tayvan hükümetinin Rusya’ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 07:02:00 -
Tayvan'dan, Rusya kararı

Ukrayna'ya yönelik saldırılarına aralıksız devam eden Rusya'ya, Tayvan hükümetinden tepki geldi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek yerine silah ve şiddete başvurmasının Tayvan hükümetince üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Tayvan hükümetinin Rusya’ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacağını işaret eden Bakanlık, "Rusya’nın başlatmış olduğu askeri operasyonu durdurmak ve bir an önce Rus hükümetinin yeniden barış yolu ile diyaloğa girmesini sağlamak için Tayvan, Rusya’ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacaktır" ifadelerini kaydetti.
Tayvan Başbakanı Su Zhen Chang basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin tüm dünyanın tepkisini çektiğini belirtti. Tayvan’ın Rusya’ya uygulanacak yaptırımları desteklediğinin altını çizen Su, Tayvan’ında bu uygulamalara katılacağını açıkladı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tayvan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya teknoloji transferini kısıtlayacağını belirtmişti. Ayrıca Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında #StandWithUkraine hashtagi açılarak, Ukrayna’ya destek mesajı verilmişti.

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