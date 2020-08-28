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Aktüel Tayvan lideri Tsai'den adanın savunmasını güçlendirmede kararlılık mesajı
Aktüel

Tayvan lideri Tsai'den adanın savunmasını güçlendirmede kararlılık mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:03:57 -
Tayvan lideri Tsai'den adanın savunmasını güçlendirmede kararlılık mesajı

ANKARA (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Ada'nın savunmasını güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.

F-16 savaş uçaklarına hizmet verecek bir bakım merkezinin açılışında konuşan Tsai, Ada'yı koruma konusundaki güçlü iradelerini dünyanın görmesini istediklerini söyledi.

Savunma sanayisini geliştirmenin Ada'nın savunmasının bel kemiği olduğuna işaret eden Tsai, bunun ordunun muharebe kabiliyetini artıracağını ve Tayvan'ın kararlılığının bir sembolü olduğunu kaydetti.

Tsai, yeni bakım merkezinin ise jetleri havada tutmak için harcanan süreyi azaltacağını vurguladı.

Tayvan’ın F-16 filosu, Çin askeri gücüne karşı Ada'nın savunmasının omurgasını oluşturuyor.

Ada yönetimi, mevcut F-16 filosunu modernize ederken ABD'ye 66 adet V serisi F-16 savaş uçağı siparişi vermişti.

ABD ile arasındaki gerginlik artan Çin'in son yıllarda Tayvan Boğazı da dahil Doğu Asya'da askeri tatbikatlara ağırlık verdiği biliniyor.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.











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