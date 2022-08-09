Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrasında başladığı tatbikatlarına devam ediyor.

Tayvan'ın söz konusu tatbikatları şiddetle kınadığını ve bu tatbikatların sorumsuzca olduğunu belirten Wu, Çin'in eylemlerinin bir sonucu olarak bölgesel barış ve istikrarın da tehlikeye girdiğini ifade etti. DHA'da yer alan habere göre; Wu, "Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanmak için askeri tatbikat yapıyor. Tayvan'da halkın moralini zayıflatmak amacıyla geniş çaplı askeri tatbikatlar ve füze fırlatmalarının yanı sıra siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlamalar yapıyor. Tayvan kesinlikle diğer ülkelerle ilişkilerini sürdürme ve uluslararası topluluğa katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir. Tayvan halkı da demokratik sistem aracılığıyla kolektif iradesini ifade etme hakkına sahiptir" dedi.

"ÇİN, TAYVAN'I UZUN SÜREDİR TEHDİT EDİYOR"

Çin'in Tayvan'ı yıllardır askeri anlamda tehdit ettiğini belirten Wu, "Çin, Tayvan'ı yıllardır askeri olarak tehdit ediyor ve çabalarını artırmaya devam ediyor. Bu bir gerçek. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki mülkiyetini açıkça ilan etti. Çin, uluslararası toplumun, Tayvan Boğazı'nın sularında seyrüsefer özgürlüğünü etki altına almaya çalışmaktadır" diye konuştu.

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