TAYSAD İș Mükemmelliği UR-GE Projesiyle bir kez daha “İyi Uygulama Örneği” seçildi!

Türkiye’de 524 üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), sektöre örnek uygulama ve çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda TAYSAD’ın geliştirdiği “Otomotiv Tedarik Zincirinde İş Mükemmelliği Grup 4” projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından “İyi Uygulama Örneği” seçildi.

Bugüne kadar 2 farklı içerikte 7 proje geliştirildi

Daha önce 2 kez Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesiyle bu ödülü alan TAYSAD, firmaların dönüşüm süreçlerine liderlik etmek ve rekabetçiliklerini artırmak adına stratejik bir rol oynuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Otomotiv Tedarik Zincirinde İş Mükemmelliği Grup 4” UR-GE projesiyle, katılımcı firmaların israflarını azaltarak, kalite, maliyet ve teslimat performanslarının maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Konu hakkında değerlendirme yapan TAYSAD Genel Sekreteri Sevgi Özçelik, “Ticaret dünyası, gün geçtikçe daha rekabetçi hale geliyor. Tüm dünyada geçerli olan, pandemiyle birlikte daha da zorlayıcı bir hal alan ekonomik güçlükler, işletmelerin büyüme potansiyellerini artırmaları ve rekabet avantajlarını sürdürmeleri için desteklenmelerini de gerektiriyor. Bu noktada, 2010’da yürürlüğe giren UR-GE desteği, firmalarımıza önemli bir katkı sağlıyor” dedi. UR-GE desteğinin, işletmelerin yenilikçilik kapasitelerini güçlendirmek, rekabetçiliklerini ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla tasarlandığını ifade eden Sevgi Özçelik, “Biz de TAYSAD olarak, üyelerimizin verimliliklerini ve karlılıklarını artırarak, küresel rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla, tebliğin ilk yayınlandığı yıldan bu yana UR-GE projeleri tasarlıyoruz. Bugüne kadar 2 farklı içerikte 7 proje yürüttük. Bu projelerimizden 2’ncisi Bakanlığımız tarafından İyi Uygulama Örneği seçildi. İş Mükemmelliği adını verdiğimiz ve şu an 4. grubunu sürdürdüğümüz projemizle, üyelerimizin maliyet ve teslimat performanslarını maksimum seviyeye çıkarmayı, kurumsal alt yapılarını geliştirerek küresel piyasa koşullarında daha güçlü, daha esnek ve dayanıklı bir yapıda rekabet etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

85 milyon liralık iyileştirme sağlandı

TAYSAD’ın 11 üyesine 16 günlük ortak eğitim ve 13 farklı başlıkta toplamda 262 günlük danışmanlık hizmetinin sunulduğunu belirten Sevgi Özçelik, şöyle devam etti: “Sürekli iyileşme felsefesini odağa aldığımız İş Mükemmelliği Projemiz ile proje katılımcısı firmalarımız, israflarından arınmak, kopuklukları ve hataları ortadan kaldırmak, müşterilerine istedikleri değeri hatasız, tam zamanında ve kaliteli ulaştırabilmek için önemli bir yol kat etti. Proje kapsamında yapılan 5S, Kaizen, TPM, SMED, Yerinde Kalite gibi farklı uygulamalar ile katılımcı firmalarımızda 85 milyon TL’ye varan iyileşme sağlandı. Proje kapsamında organize ettiğimiz Bulgaristan Alım Heyeti ve Japonya Pazarlama Programlarımız ile de firmalarımızın ihracat potansiyellerini artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızca sunulan bu değerli teşvikler, iş dünyamızın küresel arenada daha da güçlenmesine olanak tanıyor. Sunulan destekler, sadece firmalarımızın değil, aynı zamanda ülkemizin genel ekonomik başarısının da artmasına katkı sağlıyor.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAYSAD yürütmekte olduğu İş Mükemmelliği Grup 4 UR-GE projesindeki başarılı uygulamalarıyla layık görüldüğü En İyi Uygulama Örneği ödülünü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’dan aldı.