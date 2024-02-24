  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip uçağı KAAN! MSB’den paylaşım yapıldı! Bundan sonra her şey tersine dönecek! İşte detayları

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayından CHP'ye insanlık dersi: Iraklı Türkmen çocukları evinde ziyaret etti

Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Alper Gezeravcı uzaydaki en tehlikeli anısını anlattı

ABD'nin F35 için kapımıza gelecek

Dünyanın en sevilen takımları açıklandı! 50 takımlı listede tek Türk ekibi var

10 soruda İstanbul'da dönüşüm planı!

Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

24 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Berat Gecemiz mübarek olsun! İşte Berat Gecesi'ne dair bilmemiz gereken her şey
Ekonomi TAYSAD İș Mükemmelliği UR-GE Projesiyle bir kez daha “İyi Uygulama Örneği” seçildi!
Ekonomi

TAYSAD İș Mükemmelliği UR-GE Projesiyle bir kez daha “İyi Uygulama Örneği” seçildi!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 12:02:00 -
TAYSAD İș Mükemmelliği UR-GE Projesiyle bir kez daha "İyi Uygulama Örneği" seçildi!

Firmaların dönüşüm süreçlerine liderlik etmek ve rekabetçiliklerini artırmak adına stratejik bir rol oynayan TAYSAD, sektörü destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. TAYSAD’ın T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi’ (UR-GE) projesi iyi uygulama örneği seçildi.

Türkiye’de 524 üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), sektöre örnek uygulama ve çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda TAYSAD’ın geliştirdiği “Otomotiv Tedarik Zincirinde İş Mükemmelliği Grup 4” projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından “İyi Uygulama Örneği” seçildi.

Bugüne kadar 2 farklı içerikte 7 proje geliştirildi

Daha önce 2 kez Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesiyle bu ödülü alan TAYSAD, firmaların dönüşüm süreçlerine liderlik etmek ve rekabetçiliklerini artırmak adına stratejik bir rol oynuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Otomotiv Tedarik Zincirinde İş Mükemmelliği Grup 4” UR-GE projesiyle, katılımcı firmaların israflarını azaltarak, kalite, maliyet ve teslimat performanslarının maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Konu hakkında değerlendirme yapan TAYSAD Genel Sekreteri Sevgi Özçelik, “Ticaret dünyası, gün geçtikçe daha rekabetçi hale geliyor. Tüm dünyada geçerli olan, pandemiyle birlikte daha da zorlayıcı bir hal alan ekonomik güçlükler, işletmelerin büyüme potansiyellerini artırmaları ve rekabet avantajlarını sürdürmeleri için desteklenmelerini de gerektiriyor. Bu noktada, 2010’da yürürlüğe giren UR-GE desteği, firmalarımıza önemli bir katkı sağlıyor” dedi. UR-GE desteğinin, işletmelerin yenilikçilik kapasitelerini güçlendirmek, rekabetçiliklerini ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla tasarlandığını ifade eden Sevgi Özçelik, “Biz de TAYSAD olarak, üyelerimizin verimliliklerini ve karlılıklarını artırarak, küresel rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla, tebliğin ilk yayınlandığı yıldan bu yana UR-GE projeleri tasarlıyoruz. Bugüne kadar 2 farklı içerikte 7 proje yürüttük. Bu projelerimizden 2’ncisi Bakanlığımız tarafından İyi Uygulama Örneği seçildi. İş Mükemmelliği adını verdiğimiz ve şu an 4. grubunu sürdürdüğümüz projemizle, üyelerimizin maliyet ve teslimat performanslarını maksimum seviyeye çıkarmayı, kurumsal alt yapılarını geliştirerek küresel piyasa koşullarında daha güçlü, daha esnek ve dayanıklı bir yapıda rekabet etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

85 milyon liralık iyileştirme sağlandı

TAYSAD’ın 11 üyesine 16 günlük ortak eğitim ve 13 farklı başlıkta toplamda 262 günlük danışmanlık hizmetinin sunulduğunu belirten Sevgi Özçelik, şöyle devam etti: “Sürekli iyileşme felsefesini odağa aldığımız İş Mükemmelliği Projemiz ile proje katılımcısı firmalarımız, israflarından arınmak, kopuklukları ve hataları ortadan kaldırmak, müşterilerine istedikleri değeri hatasız, tam zamanında ve kaliteli ulaştırabilmek için önemli bir yol kat etti. Proje kapsamında yapılan 5S, Kaizen, TPM, SMED, Yerinde Kalite gibi farklı uygulamalar ile katılımcı firmalarımızda 85 milyon TL’ye varan iyileşme sağlandı. Proje kapsamında organize ettiğimiz Bulgaristan Alım Heyeti ve Japonya Pazarlama Programlarımız ile de firmalarımızın ihracat potansiyellerini artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızca sunulan bu değerli teşvikler, iş dünyamızın küresel arenada daha da güçlenmesine olanak tanıyor. Sunulan destekler, sadece firmalarımızın değil, aynı zamanda ülkemizin genel ekonomik başarısının da artmasına katkı sağlıyor.”


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAYSAD yürütmekte olduğu İş Mükemmelliği Grup 4 UR-GE projesindeki başarılı uygulamalarıyla layık görüldüğü En İyi Uygulama Örneği ödülünü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’dan aldı.

CarrefourSA E-şarj yatırımlarına devam ediyor! 3 ayda 40 şarj noktası hedefi!
CarrefourSA E-şarj yatırımlarına devam ediyor! 3 ayda 40 şarj noktası hedefi!

Ekonomi

CarrefourSA E-şarj yatırımlarına devam ediyor! 3 ayda 40 şarj noktası hedefi!

TürkTraktör’den büyük başarı! 70. yılında 1.111.111’inci traktör!
TürkTraktör’den büyük başarı! 70. yılında 1.111.111’inci traktör!

Ekonomi

TürkTraktör’den büyük başarı! 70. yılında 1.111.111’inci traktör!

Üst üste ikinci kez ‘Türkiye'nin En Teknolojik Markası’ seçildi!
Üst üste ikinci kez ‘Türkiye'nin En Teknolojik Markası’ seçildi!

Ekonomi

Üst üste ikinci kez ‘Türkiye'nin En Teknolojik Markası’ seçildi!

Fuzul şubeleşme atağını sürdürüyor! 111’inci şubesini Tarsus’ta açtı!
Fuzul şubeleşme atağını sürdürüyor! 111’inci şubesini Tarsus’ta açtı!

Ekonomi

Fuzul şubeleşme atağını sürdürüyor! 111’inci şubesini Tarsus’ta açtı!

Kalyon PV güneş panelinde Çin tekelini kırdı! Türkiye güneş teknolojileri alanında yeni bir ilk!
Kalyon PV güneş panelinde Çin tekelini kırdı! Türkiye güneş teknolojileri alanında yeni bir ilk!

Ekonomi

Kalyon PV güneş panelinde Çin tekelini kırdı! Türkiye güneş teknolojileri alanında yeni bir ilk!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23